بعد سنوات من الصراع.. فلة ولطيفة تطويان صفحة خلافاتهما (فيديو)

أغلقت النجمتان فلة الجزائرية ولطيفة التونسية صفحة خلافاتهما، بعد سنوات طويلة من الشد والجذب وتبادل الاتهامات والانتقادات باللقاءات الصحفية والبرامج التلفزيونية.

ونشرت فلة عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” فيديو خلال غنائها في سهرة خاصة ببيروت، تواجد بها عدد من النجمات أبرزهن لطيفة وهيفاء وهبي وزينة.

وظهرت لطيفة بالفيديو وهي تجلس على نفس الطاولة مع فلة، كما قامت بالتصفيق لها خلال غنائها وتشجيعها، بل والتقطتا صورة تذكارية مع بعضهما.

وكانت الفنانة فلة، قد هاجمت التونسية لطيفة، ووصفتها بـ”اللئيمة” واتهمتها بتناول الخمور بكثرة، بينما ردت لطيفة بأن “فلة” من الأساس شخصية غير متزنة وليست لها أغانٍ ناجحة تذكر، وأن أخلاقها تمنعها من تناول السجائر أو الخمور، وطالبتها بإجراء تحليل دم معها بنفس الوقت حتي يعرف الجمهور من هو المدمن.