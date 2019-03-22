أشرف زكي نقيبًا للفنانين في مصر

فاز الفنان المصري أشرف زكي، بمنصب نقيب المهن التمثيلية، في الانتخابات التي بدأت، يوم الجمعة، حيث نال المقعد بالتزكية، بعد عدم ترشح أي منافس ضده، وفق انفراد ”إرم نيوز“ مسبقًا.

واكتمل النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، وبعد بدء عملية التصويت، أعلنت الجهات المنظمة فوز أشرف زكي نقيبًا بالتزكية.

وتجري انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، لاختيار النقيب – الذي فاز به أشرف زكي – و6 أعضاء جدد من مجلس النقابة.

ومن المقرر التصويت على منصب العضو، بين الأعضاء الحاليين: إيهاب فهمي وسامي مغاوري وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيوني، ليتم التجديد لهم أو اختيار غيرهم من المرشحين.

ويترشح على منصب العضو، عدا الـ6 أعضاء الحاليين، كل من: الفنانة نهال عنبر والفنانة نجلاء شعير والفنان محسن صبري والفنان الشاب محمد نبيل منيب والفنان سامي نوار والفنانة سميحة عبدالهادي.

وجاء تغيير موعد الانتخابات ليصبح يوم 22 مارس بدلًا من شهر يونيو، لعدة أسباب، منها أن يكون الموعد بعيدًا عن شهر رمضان والصيام، والبعد عن إجازة الصيف التي يسافر فيها معظم الفنانين خارج القاهرة.