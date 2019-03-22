أحمد السقا يتورط في قتل شقيقته بـ“ولد الغلابة“

يسابق الفنان المصري أحمد السقا الزمن، للانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”وُلد الغلابة“، رغم أنه من أوائل الفنانين الذين بدؤوا التصوير مبكرًا.

وكشف محمد حسن، مدير أعمال الفنان أحمد السقا، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، تفاصيل شخصية ”السقا“، في المسلسل قائلًا: ”يعيش أحمد صراعًا مع طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة المصرية هبة مجدي“.

وتابع: ”تجسد الفنانة المصرية إنجي المقدم، شخصية شقيقة السقا، التي تُقتل خلال الأحداث، ويُتهم السقا بقتلها، ويدخل السجن ظلمًا، وهو ما يجعل حياته تنقلب رأسًا على عقب“.

واستطرد: ”يترك السقا وظيفته كمدرس تاريخ، وتضعه الأحداث بالصدفة في طريق أشهر عصابة لتجارة المخدرات في الصعيد، ويتعرف على رئيس العصابة حتى يتولى زمام الأمور ليُصبح أكبر رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في الصعيد“.

مسلسل ”وُلد الغلابة“، بطولة أحمد السقا ومي عمر، وإدوارد، وإنجي المقدم، وعفاف رشاد، وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.