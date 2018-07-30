بالصور.. أحمد السقا تواجد بشكل سرّي في مبنى مهجور لهذا السبب

بالصور.. أحمد السقا تواجد بشكل سرّي في مبنى مهجور لهذا السبب

سبب اختيار المكان هو أن مخرج العمل كان يبحث عن عمارة تتم إزالتها حتى استقر على هذه العمارة بمنطقة مصر الجديدة

المصدر: أحمد عادل- إرم نيوز

في سرية تامة، تعاقد الفنان المصري أحمد السقا على تقديم إعلان تجاري لإحدى الشركات، سيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة إذ انتهى منذ ساعات قليلة من تصويره مع المخرج مروان حامد بأحد شوارع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” كواليس الإعلان من داخل “اللوكيشن”، والذي يتم تصويره لصالح إحدى شركات الاتصالات، إذ استمر التصوير لمدة 24 ساعة، من العاشرة صباحًا حتى نفس الساعة من اليوم التالي.

وكان الديكور الأساسي للتصوير عبارة عن عمارة مهجورة تتم إزالتها بـ”ونش”، ويرافق السقا في الإعلان عدد كبير من فتيات “المودلز”، ويقوم السقا بتقديم مشاهد خارقة من خلال سقوطه من أعلى العمارة.

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