كيف يرى النقاد التعاون بين أحمد السقا ومصطفى شعبان في “ترانيم إبليس”؟

يجدد الفنان المصري أحمد السقا التعاون مع مواطنه الفنان مصطفى شعبان بعد غياب 16 عامًا، ليستعيدا ذكريات فيلم “مافيا” الذي جمعهما العام 2002، وحقق إيرادات بلغت حينها 18 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، قال الناقد السينمائي المصري خالد محمود لـ”إرم نيوز”:”السقا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ولديه ذكاء في اختيار الموضوعات، والنجوم المشاركين معه، وأرى أنه يحتفظ بمستواه دائمًا”.

وتابع:”تجربة (ترانيم إبليس) ستنجح بشكل كبير، لأن النجمين لديهما رصيد كبير، كما أن مصطفى شعبان قدَّم مسلسل (أيوب) والذي عُرض خلال رمضان الماضي، ولاقى نجاحًا كبيرًا، وسيرفع اسمه في السينما الغائب عنها منذ سنوات طويلة”.

وفي نفس السياق، قالت الناقدة فاطمة موسى:”فيلم (ترانيم إبليس) يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، ومن يتأمل مشواره الفني يكتشف أنه مخرج صاحب رؤية وشخصية، ويستطيع السيطرة على أداء نجمين كبار، مثل: أحمد السقا، ومصطفى شعبان، واللذان يحترمان توجيهات المخرج، مما يصب في مصلحة العمل”.

وأضافت:”من أهم مميزات السقا، ثقته بنفسه، لذا تجده يشارك نجومًا كبارًا دون خوف من سرقة الأضواء منه، وقد تكرر الأمر مع خالد النبوي في فيلم (الديلر)، وأمير كرارة في (هروب اضطراري)، والاستعانة بالفنان مصطفى شعبان ستكون إضافة جديدة”.