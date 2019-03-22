بعد أزمة ”حفل البحرين“.. هاني شاكر يتوعد شيرين بـ“موقف حاسم“

علّق الفنان والمطرب المصري الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين على أزمة مواطنته الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، واتهامها بالإساءة لمصر والإضرار بالأمن القومي، بعد تصريحاتها الأخيرة أثناء حفل لها في البحرين.

وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع قناة ”النهار“ مساء الخميس، إنه ”كان من الضروري استدعاء المطربة شيرين بعد الجدل الذي أثير حول تصريحاتها لسماع أقوالها، إلى جانب إحضار فيديو الحفلة بالرغم من تأكيد بعض الأصدقاء لما جاء على لسانها من تصريحات“.

وأضاف موجهًا حديثه لشيرين: ”حسن النيبة لا يعفي من المسؤولية، وأنت فنانة كبيرة تمثلين الشعب المصري، وكل كلمة بتقوليها في أي مكان محسوبة“.

وتابع: ”لا أعرف الحالة التي تنتاب شيرين حينما تصعد للغناء.. هذه المرة غلطة كبيرة، وغير مسموح بها إطلاقًا، مصر لا تحبس من يقول رأيه، وهل يعقل أن تحكم على مصر في البحرين؟، وأهلنا في البحرين غضبوا منها قبل المصريين كمان، وهناك بلاغات مقدمة من مواطنين بحرينيين بالسفارة المصرية بالبحرين، وسيكون لنا موقف حاسم وحازم معها“.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق، حيث تقرر تحديد جلسة بمقر النقابة الأربعاء المقبل للتحقيق معها، إلى جانب إحضار الشريط الخاص بالحفلة للوقوف على الأمر بشكل عام.

يذكر أن شيرين أثارت أزمات من قبل، حينما سخرت من مياه النيل في الأزمة التي عرفت إعلاميًا بـ“أزمة البلهارسيا“، إلى جانب سخريتها من دولة تونس، فيما عرفت إعلاميًا بـ“أزمة تونس والبقدونس“.