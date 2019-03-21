رسميًا.. وقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء بعد اتهامها بالإساءة لمصر في حفل البحرين

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، اليوم الخميس، وقف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخه، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر.

وأضافت نقابة المهن الموسيقية، بحسب قرار الوقف، أن المطربة المصرية وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بدولة البحرين.

وكان المحامي المصري طارق محمود قد أرسل إنذارًا رسميًا لنقيب الموسيقيين، طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا.

وجاء في قرار التوقيف: ”قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب“.

وبحسب البيان، فإن النقابة حددت، يوم الأربعاء المقبل، موعدًا للتحقيق معها، فيما بدر منها من تصريحات تسيء للأمن القومي المصري، بحسب طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين.

واتهم المحامي المصري سمير صبري المطربة شيرين عبدالوهاب بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، وذلك في بلاغ قدمه ضدها للنائب العام المصري.

وقال صبري، في بلاغه الموجود على مكتب النائب العام للتحقيق فيه: ”من المعروف أن للفن دورًا فعالًا، إذ يعد الفنان سفيرًا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن للأسف، ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط، وبأسلوب رخيص، إذ إنها أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، أساءت لمصر عندما صرحت: (أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)“.

وأضاف المحامي: ”المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة، بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية، بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة“.

وطلب صبري التحقيق في الواقعة، وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة)، وإحالة المبلّغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب أحيت حفلًا غنائيًّا في البحرين، ضمن مهرجان ربيع الثقافة، وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها منها: ”نساي“، و“أنا مش بتاعة الكلام ده“.

تعليق شيرين

وفي أول تعليق على قرار وقف شيرين عبدالوهاب رسميًا عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين، أصدرت الفنانة المصرية بيانًا، اليوم الخميس، توضح فيه أبعاد الأزمة بعد ما صدر من تصريحات تواجه بسببها اتهامات بالإساءة لسمعة مصر وتهديد الأمن القومي.

وقالت شيرين في بيانها إنها تعرب عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت لمصر، وتؤكد لجمهورها عدم الالتفات إلى أقوال مكذوبة ومقطوعة من سياقها.

وأضافت أنها تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها.

وبحسب البيان الصادر، فإن شيرين ترسل رسائل طمأنينة إلى جمهورها بأنها سوف تظل تغني لإسعاد محبيها.

وكشفت أنها كلفت المحامي الخاص بها، حسام لطفي، بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر- على حد وصفها- لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، وفقًا لما جاء في البيان.

وفي نهاية البيان، أكدت المطربة المصرية شيرين رفضها للمزايدة على حبها وولائها لمصر.