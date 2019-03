رسميًا.. وقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء بعد اتهامها بالإساءة لمصر في حفل البحرين

View this post on Instagram

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، اليوم الخميس، وقف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخه، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر. وأضافت نقابة المهن الموسيقية، بحسب قرار الوقف، أن المطربة المصرية وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بدولة البحرين. اتهم المحامي المصري سمير صبري المطربة شيرين عبدالوهاب بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، وذلك في بلاغ قدمه ضدها للنائب العام المصري.