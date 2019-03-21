عزت العلايلي: انتظروني على الشاشة بعد أسبوعين (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري عزت العلايلي، أنه كان يتمنى أن يجسد شخصية ”ضابط طيار“ ينفذ هجمات بطائرته مثل تقديمه لدور ”ضابط بحري“ في فيلم ”الطريق إلى إيلات“.

وقال العلايلي، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، أثناء مشاركته في معرض الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إنه كفنان يسعى إلى تقديم جميع نماذج الحياة، وأن يكون هناك تنويع في الشخصيات التي يقدمها.

وأضاف أنه سيطل على جمهوره قريبًا وبالتحديد بعد أسبوعين، من خلال مشاركته في مسلسل جديد يحمل اسم ”قيد عائلي“.

وأشار إلى أن المسلسل يضم نخبة كبيرة من النجوم وسيتم عرضه خلال الأيام القادمة خارج السباق الرمضاني.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة منها ”الأرض“، ”التوت والنبوت“، و“السقا مات“.