حلا شيحة تتحدث عن ”زلزال“ وحفل محمد رمضان (فيديو إرم)

عبّرت الفنانة حلا شيحة عن ترقبها لرمضان المقبل بفارغ الصبر، وذلك للعودة إلى جمهورها من جديد من خلال الماراثون الدرامي المرتقب.

وأكّدت النجمة المصرية العائدة للفن بعد خلعها الحجاب، ارتياحها الشديد للعودة من خلال العمل مع الفنان محمد رمضان الذي يشاركها في مسلسل ”زلزال“، مشيرة إلى أنها مستمتعة بالتعاون معه، وفي كواليس العمل بشكل إجمالي.

وعن تطلب العمل اللهجة الصعيدية، أوضحت حلا أنها تعمل على إتقان اللهجة من الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال الذي وصفته بأنه أفضل كاتبي ”الدراما الصعيدية في مصر“، مشيرة إلى أنها تعرف أيضًا، بعضًا منها.

وأضافت شيحة أن مسلسل ”زلزال“ يضم نخبة كبيرة من نجوم العمل الدرامي في مصر، مشيدة بمخرج العمل إبراهيم فخر الذي يوجهها بشكل دائم.

وعن عودتها مرة أخرى إلى شاشة السينما، أكدت حلا أن هذه العودة ستكون قريبة جدًا، ولم تنسَ الفنانة المصرية التأكيد على حضورها أول حفل غنائي لمحمد رمضان المرتقب، والمقرر له يوم 29 مارس الجاري.

يذكر أن مسلسل ”زلزال“ بطولة محمد رمضان وحلا شيحة، في أول عمل لها منذ 12 عامًا، بعد عودتها من الاعتزال ونسرين أمين، وماجد المصري، وأحمد صيام، وحسام داغر، وحسام عبد الحليم، وسيناريست عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.