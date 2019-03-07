ما هو سر تراجع حلا شيحة ومشاركتها في ”زلزال“ محمد رمضان؟

أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة عودتها للفن مجددًا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ستظهر في فيلم سينمائي يكون بوابتها للعودة القوية، كما عدلت عن قرارها في اللحظات الأخيرة بالاعتذار عن مسلسل ”زلزال“، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وقررت المشاركة فيه.

وقالت حلا شيحة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنها ”تلقت مكالمة هاتفية من الكاتب عبدالرحيم كمال، أقنعها خلالها بالتراجع عن قرارها، والمشاركة في مسلسل (زلزال)“، وقد أكد الأخير ذلك أيضًا في تصريحات خاصة.

وعن كواليس يومها بعد العودة للفن، أضافت حلا أنها ”تجري مكالمة هاتفية مع والدتها كل صباح قبل الشروع في أي أعمال، لأنها اعتادت على ذلك عندما كانت تعيش في كندا“. مضيفة أنها ”تُقبل أولادها وتحتضنهم ثم تذهب إلى التصوير“.

وأشارت حلا إلى أنها في أوقات الفراغ تستمع لأغاني المطرب مدحت صالح، لأنها تعتبره أول صوت يدخل إلى قلبها، إضافة للمطربة الكبيرة فيروز.

يذكر أن مسلسل ”زلزال“ بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.