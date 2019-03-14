الكشف عن سر اعتذار ياسمين رئيس عن ”الملك لير“ ليحيى الفخراني‎

يبحث فريق عمل مسرحية ”الملك لير”، بطولة النجم المصري يحيى الفخراني، عن بديلة للفنانة ياسمين رئيس، بعد اعتذار الأخيرة عن المشاركة في العرض.

وكشف مصدر مقرب من المخرج المصري مجدي الهواري، المشرف على ”كايرو شو“، التي تُنتج العرض، أن السبب وراء اعتذار ياسمين رئيس عن العرض أنها رفضت تخفيض أجرها.

وأكد المصدر لـ“إرم نيوز“ أن اجتماعًا تم بين مجدي الهواري، وفريق عمل العرض، طالبهم خلاله بضرورة تخفيض أجورهم، كي يرى العرض للنور، وأسفر الاجتماع عن اعتذار ياسمين، وهو ما يهدد بتأجيل العرض لفترة.

وكشف المصدر، أيضًا أن مجدي الهواري، طلب نفس الأمر من أسرة عرض ”3 أيام في الساحل“، التي عرضها النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي، قبل عدة أسابيع وذلك لاستمرارية العرض.

يُذكر أن عرض ”الملك لير“، يضم كوكبة من النجوم، منهم: يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمي، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج تامر كرم.