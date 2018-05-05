بعد غياب 12عامًا.. يحيى الفخراني يعود للكوميديا بـ”الحجم العائلي”

يعود الفنان المصري يحيى الفخراني إلى الأعمال الفنية الكوميدية بعد غياب 12 عامًا بالمسلسل الجديد “بالحجم العائلي”، من إخراج المخرجة هالة خليل.

وقال الفخراني، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إنه “بعد غياب 12 عامًا عن اللون الكوميدي، قررت تقديم عمل باعث على الضحك و التفاؤل، حيث أعود بمسلسل بالحجم العائلي، ويشاركني البطولة عدد كبير من النجوم البارزين في مقدمتهم الفنانة ميرفت أمين، التي أعمل معها بعد غياب 30 عامًا، حيث سبق وأن جمعني بها فيلم رجل وامرأتان إنتاج عام 1987”.

وحول سبب العودة للكوميديا بعد انقطاع، بيّن الفنان أنه “بصراحة شديدة تلقيت العديد من السيناريوهات وارتحت لمسلسل بالحجم العائلي للكاتب محمد رجاء وإخراج هالة خليل، ويعد هذا العمل الكوميدي بعد مسلسل يتربى في عزو الذي قدمته منذ 12 عامًا، وقد تحمست للكوميديا؛ بسبب الضغوط التي تحاصر المواطن العربي، الذي بات يبحث عن ضحكة تساعده على الإفلات من الهموم والمتاعب، ما دفعني لتغيير جلدي هذا العام”.

وعن تصوير المسلسل، أشار إلى أنه “تم الاستعانة بوحدة تصوير إضافية؛ بسبب صعوبة الأحداث، والهدف من ذلك هو تسليم أكبر عدد من الحلقات قبل شهر رمضان للقنوات التي فازت بعرض المسلسل”.

وعن وجود أعمال درامية ندم بسببها، أكد الفخراني على أنه “لا يوجد في أرشيفي الفني أعمال تدعو للخجل أو الندم، وحتى التجارب الضعيفة فنيًا شكلت جزءًا من خبرتي الفنية”.

ونفى الفنان المصري ما تردد مؤخرًا بشأن اعتذاره عن مسلسل “محمد علي” الذي كتبته للتلفزيون زوجته الدكتورة لميس جابر، مشددًا: “لم أصرف النظر عن مسلسل محمد علي، لكن الأمر مرهون بالعثور على شركة إنتاج لديها حماس وقوة لخوض التجربة، خاصة أن العمل ضخم جدًا ويحتاج ميزانية كبيرة، وأتصور أن الأعمال التاريخية التي تتشابه مع مسلسل محمد علي، يجب أن تتولى الدولة مهمة إنتاجها وليس شركات إنتاج يمتلكها أفراد”.

يذكر أن مسلسل “بالحجم العائلي”، تدور أحداثه حول سفير يقرر بعد إحالته للمعاش فتح مطعم وتقديم وجبات خاصة، في حين ينشأ خلاف مع زوجته المعروف عنها الحدة والصلابة وتؤدي دورها الفنانة ميرفت أمين.