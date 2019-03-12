أحلام تكشف عن ذهابها لطبيبها في فرنسا قبل أيام من حفل السعودية (فيديو)

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مقطع فيديو، أثناء تواجدها في عيادة تجميل قبل أيام من حفلها في المملكة العربية السعودية.

وقالت أحلام في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ“إنستغرام“، إنها جاءت مخصوص إلى باريس عند الدكتور الخاص بها لأن لديها حفل عند بنات السعودية التي وصفتهن بالحلوات، مضيفة: ”أبي يشوفوني حلوة وجميلة مثلما أشوفهم حلوات وجميلات وقدوة في الجمال“.

واعتادت أحلام الذهاب إلى طبيبها الخاص قبل الحفلات الهامة التي تستعد لها، ففي العام الماضي ذهبت إلى الطبيب نفسه قبل حفل لها في الكويت.

يذكر أن حفل ”أحلام“ سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

وتكثف المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، من نشاطها الفنى، إذ احتضنت عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية والفنية على مدار الأشهر الماضية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة والذي احتضنته محافظة العلا، كما تستضيف مغنيين عرب وعالميين، لإحياء حفلات في العاصمة السعودية الرياض.