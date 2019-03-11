تامر حسني يكشف تفاصيل حفله الثالث في السعودية

التحق المطرب المصري تامر حسني، بقائمة الفنانين على جدول حفلات ”موسم الشرقية“ في الصالة الخضراء بمدينة الخبر، شرق المملكة العربية السعودية، على أن يقام حفله يوم 23 مارس الجاري.

وعبر المطرب الملقب بـ“نجم الجيل“ من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بغنائه للمرة الثالثة في السعودية.

ووجه كلمة للجماهير جاء فيها: ”إلى جماهير المملكة العربية السعودية الحبيبة تشرفت باختياركم لي للمرة الثالثة على التوالي بالغناء أمامكم في مهرجان موسم الشرقية في الواجهة البحرية – الخُبر.. شكرًا إدارة المهرجان، المحبة والقلوب عند بعضها إن شاء الله في انتظاركم يوم 23 مارس“.

ويعد الحفل هو الثالث لتامر على أراضي المملكة، حيث كان قد أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بتاريخ 22 فبراير الماضي، وسبق له أن أحيا حفله الأول هناك في شهر أبريل من عام 2018.

وكشفت شركة ”روتانا“ والهيئة العامة للترفيه، عن نجوم موسم حفلات الشرقية بالسعودية هذا الشهر، والتي ضمت قائمة كبيرة من نجوم الغناء ومن بينهم نجوم لأول مرة كالنجمة اللبنانية نجوى كرم.

وتضم القائمة نجوم آخرين، منهم المطرب ماجد المهندس ورابح صقر ونوال الكويتية ونبيل شعيل وحاتم العراقي، وغيرهم.