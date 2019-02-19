ما حقيقة مشاركة عادل إمام وتامر حسني في فيلم سينمائي جديد؟

كشف الفنان والسيناريست المصري شريف حلمي حقيقة الأنباء حول كتابته فيلمًا يجمع النجم عادل إمام مع المطرب تامر حسني.

وراجت شائعات، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة النجم المصري عادل إمام والمطرب تامر حسني في فيلم سينمائي يجمعهما معًا، من تأليف شريف حلمي، وإخراج رامي إمام.

وقال حلمي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: إن هناك مشروعًا يريد تامر حسني مشاركة الزعيم فيه، ويتحدث بالفعل عن قصة المطرب الإسباني خوليو إجليسياس، وابنه المطرب إنريكي إجليسياس، إلا أنه لم يتم الاتفاق على كتابة الفيلم بعد.

وأضاف: ”تامر حسني قام بزيارة الزعيم عادل إمام في منزله منذ فترة، وكنت متواجدًا وقتها، وتحديدًا عندما كان يصور تامر فيلمه السينمائي الأخير البدلة، ولكن لم يجرِ حديث حول هذا الأمر“.

وأكد السيناريست المصري أن صاحب فكرة هذا الفيلم هو المنتج وليد منصور، التي يتمنى تامر حسني تنفيذها، ولكن حتى الآن لم يحدث جلسات عمل ولا أي اتفاقات.

يُذكر أن ”الزعيم“ يواصل تصوير مشاهد مسلسله ”فالنتينو“، الذي ينافس به خلال الموسم الدرامي لرمضان المقبل، أما تامر حسني فيعكف على تصوير فيلمه الجديد ”كل سنة وانت طيب“، الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة زينة.