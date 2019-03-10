رامي إمام يشرح الوضع الصحي للزعيم عادل إمام بعد توقف مسلسل ”فالنتينو“

أعرب المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، عن غضبه من الأنباء التي أحاطت بتوقف تصوير وإنتاج مسلسله الرمضاني ”فالنتينو“، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، بأن التوقف بسبب أزمة صحية ألمت بالزعيم.

وأكد رامي إمام، في بيان صحفي له أن الزعيم، يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تناوله من أخبار تجاه أزمته الصحية، واصفًا إياها بـ“الكاذبة“.

جاء ذلك، رغم أن مصادر داخل المسلسل كانت قد أكدت لـ“إرم نيوز“، أن فريق عمل المسلسل، ذهب إلى ”لوكيشن“ التصوير، أيام الأحد والإثنين والأربع والخميس الماضيين، من أجل استكمال تصوير أدوارهم، إلا أنه تم إخطارهم بالتأجيل، بسبب ظروف صحية للزعيم عادل إمام.

وأوضح المصدر أنه في حالة استمرار غياب الزعيم، قد يخرج ”فالنتينو“ من سباق دراما رمضان المقبل، في ظل عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد الرئيسية.

وشددّ رامي في بيانه على أن التعرض لصحة عادل إمام، بهذه الطريقة ”خط أحمر“، ولن يُسمح به، منوهًا إلى أنه من غير اللائق أن يتم تناول ذلك في الصحف بهدف التعطيل والشوشرة على العمل.

وأشار إلى أن توقف إنتاج مسلسل ”فالنتينو“، لا يرجع لأسباب مرضية، ولكنها أسباب أخرى سيكشف عنها لاحقًا.

وتساءل رامي إمام عن من يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل، معربًا عن دهشته إزاء ذلك، خاصة أنه تم تصوير أكثر من 40% من أحداث العمل في وقت قياسي.

ويواجه صناع مسلسل ”فالنتينو“ للفنان المصري عادل إمام، أزمات عديدة، منذ بداية تصويره ومشكلة تسويقه فضائيًا، وحتى تأجيل التصوير أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.

”فالانتينو“ بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سامح حسين، هدى المفتي، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وسليمان عيد وغيرهم من الفنانين.