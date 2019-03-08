تسلل لمنزلها فجرًا.. اعتقال شاب تسبب بمضايقة تايلور سويفت

أوقفت الشرطة الأمريكية، رودجر الفارادو، المحكوم عليه بعدم الاقتراب من مقر إقامة نجمة الغناء ”تايلور سويفت“ في نيويورك مجددًا، بعدما تسلل الخميس إلى منزلها، وقام بمضايقتها منذ عدة أشهر.

وقد أوقفت الشرطة الرجل البالغ 23 عامًا عند الساعة 02:45 فجرًا في منزل نجمة البوب. بعد أن تمكن من الدخول بعد تحطيم زجاج نافذة في غياب سويفت.

وكان الفارادو وهو من فلوريدا، قد تمكن في نيسان/أبريل الماضي، من الدخول إلى منزل سويفت مستخدمًا سلمًا عبر نافذة. وكانت النجمة غائبة يومها أيضًا.

وتمكن حراس المغنية والشرطة من إخراجه وتوقيفه.

ومنعه أحد القضاة من الاقتراب من منزل سويفت. وهو اعترف بالتهمة الموجهة إليه في كانون الأول/ديسمبر، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر لم يكن قد بدأ تنفيذها مع لزوم متابعة علاج نفسي.

وفي شباط/فبراير 2018، أوقف بعدما حاول تحطيم باب منزلها برفش.

وأوقف بعد تسلله الأخير الخميس، ووجهت إليه تهمة السرقة، وعدم إطاعة أوامر المحكمة.

وكانت المغنية تايلور سويفت، قالت في مقابلة مع مجلة ”إيل“ الأربعاء، أن العنف هو ”مصدر القلق الأكبر“ بالنسبة لها خلال الحفلات أو على صعيد حياتها الشخصية.

وأوضحت ”تولت مواقع إلكترونية وصحف شعبية نشر كل العناوين التي أملكها. ثمة أشخاص يحاولون الدخول إلى منزلك، وتتوقع حدوث مشاكل“، لكنها أكدت أنها تسعى إلى ”الاحتفاظ بثقتها بالبشرية“.