نيويورك تايمز: ترامب يخطط لبيع السعودية مفاعلًا يمكن استخدامه لإنتاج أسلحة نووية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لديها خطة لبيع السعودية مفاعلاً نوويًّا يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ”بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البرنامج النووي للمملكة، ودور أمريكا في تقديم المساعدة في هذا المجال“.

وأضافت ”أنّ فكرة بيع مفاعل نووي للسعودية تقف وراءها مجموعة من المسؤولين، بينهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وأنّ الخطة تقضي ببناء محطتين نوويتين مبدئيًّا، وبناء 40 مفاعلاً في نهاية المطاف“.

وتقول السعودية، إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

لكن ولي العهد السعودي قال لقناة ”سي. بي. إس“ التلفزيونية العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.