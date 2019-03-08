الفنان زياد برجي: طفولتي كانت صعبة وعملت في مكب للنفايات (فيديو)

روى المطرب اللبناني زياد برجي، تفاصيل مثيرة حول بداياته في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه من أسرة بسيطة وعمل في بداياته مكب للنفايات.

وقال برجي، إنه ”تربى ونشأ في جو أسري بسيط، وكانت أسرته مكونة من 10 أشخاص يعيشون في شقة غرفتين فقط، ولديه أشقاء 5 ذكور وفتاتين بجانب الأب والأم“.

وأضاف برجي، خلال حواره في برنامج ”حكايات لطيفة“، الذي يُعرض على قناة “ DMC“، أنه ”حمل من هذا البيت البسيط أفكار وثقافة والده ونصائحه“.

وحول معاناته في طفولته، أكد برجي أنه ”عمل كثيرًا في صغره بدون علم أهله، سوى والدته فقط والذي كان يعتبرها كاتمة لأسراره“.

وأوضح أنه ”كان يعمل يومي السبت والأحد وهي الإجازة الأسبوعية لديه، كونه طالب مدرسة وكان لا يتعدى عمره في هذا الوقت 11 سنة“.

وأضاف: ”عملت في سن الطفولة صياد سمك، ثم بعد ذلك عملت في مكب للنفايات، وبعد دخول الجامعة كنت أعمل كاشيرًا في المطاعم“.

يذكر أن برجي يشارك حاليًا في فيلم ”المهراجا“ بطولة داليدا خليل جوليا قصار، وإيلى ميترى، ودانا حلبي، وعباس جعفر، وإدمون حداد، وهو من تأليف رافي وهبي وإخراج فادي حداد.

وتدور أحداث الفيلم حول ملك هندي يأتي من نيودلهي ليتعرف على الممثلة داليدا الفتاة الرومانسية فيعشقها، لكنه يكتشف أنها مخطوبة فيحاول تغيير حياتها والتقرب منها في إطار وأحداث كوميدية.

كما يتعاون الفنان مع سلطان الطرب جورج وسوف في عمل فنى جديد يتم التحضير له قريبا.