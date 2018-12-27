محجبة تحتضن الفنان اللبناني زياد برجي بشكل هستيري (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني زياد برجي، أثناء تعرضه لموقف محرج، خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد “المهراجا”.

وقامت فتاة محجبة باحتضان برجي بشكل هستيري وتقبيله، قبل دخوله لقاعة عرض الفيلم، وهو ما أصابه بحالة من الخجل والذهول.

وسريعًا ما تدخل رجال الأمن لإبعاد هذه الفتاة عنه، التي كانت ترفض ترك نجمها المفضل، بعد أن حققت حلمها في مقابلته واحتضانه.

ويشاركه في بطولة فيلم “المهراجا” الفنانة داليدا خليل، جوليا قصار، إيلي متري، عباس جعفر ودانا حلبي وغيرهم، وهو من تأليف رافي وهبي، وإخراج فادي حداد وإنتاج شركة Falcon Films اللبنانية للإنتاج السينمائي والدرامي، وتحت إشراف المنتج المنفذ رائد سنان.

وسبق أن كشف برجي، عن السّبب وراء عدم تعاونه مجددًا، مع الفنان جورج وسوف، بعد أغنية “وبيحسدوني”، قائلًا إنّه لم يجد اللّحن المُناسب، وقد يحدث التعاون بينهما في الوقت القريب، وإنّه بالفعل يُحضّر لهذا العمل.