هيدي كرم تغطي الأحداث الإرهابية بين أمير كرارة والمتطرفين في ”كلبش 3“

أكدت الفنانة المصرية ”هيدي كرم“، تعاقدها على مسلسل ”كلبش 3″، مشيرة إلى أنها صورت عددًا من مشاهدها الداخلية، وحصلت على أسبوع إجازة، ومن المقرر أن تستأنف التصوير مطلع الأسبوع المقبل.

وكشفت هيدي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، عن دورها قائلة: ”أجسد دور مذيعة تلفزيون، تُدعى شهيرة، تقوم بتغطية الأحداث الإرهابية التي تقع بين المتطرفين وسليم الأنصاري، الذي يجسده النجم المصري أمير كرارة“.

وتابعت: ”يوجد خط درامي يجعلني داخل اللعبة الدائرة بين سليم الأنصاري وأعدائه من الإرهابيين، من خلال تحليلي للأخبار“.

وعن ترشيحها للدور، قالت: ”تلقيت مكالمة هاتفية من المخرج المصري بيتر ميمي، بالاتفاق بين أمير كرارة والسيناريست باهر دويدار“.

وعن توقعاتها لنجاحها في هذا الدور، خاصة أن المسلسل يعد من مسلسلات الأجزاء، أكدت أن مسلسل ”كلبش 3“ مختلف في التفاصيل واستحداث شخصيات جديدة، مدللة قولها بأن الجزء الثالث يضم فنانين جُددًا، ولا يوجد من الجزء السابق سوى أمير كرارة ووالدته وصديقه.

ومسلسل ”كلبش 3“ من بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.