أمير كرارة يكشف خيوط ”المؤامرات“ ضد مصر في ”كلبش 3“

يواصل الفنان المصري أمير كرارة، تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسله ”كلبش“، الذي ينافس به ضمن موسم دراما رمضان المقبل، حيث يشهد هذا الجزء تطورًا في الشخصيات ومواجهة لدائرة صراع جديدة.

وقال المؤلف المصري باهر دويدار، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الجزء الثالث سيدور حول المخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية في الداخل والخارج، حيث يكشف أمير كرارة، المؤامرات التي تحاك ضد مصر، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك توعية الجمهور.

وأكد المؤلف المصري، أنه لا يُصنف مسلسل ”كلبش“، ضمن مسلسلات الأجزاء لأن هذا الجزء به أحداث جديدة أشبه بالحلقات المتصلة المنفصلة، موضحًا أن العمل لا يهتم بـ“الأكشن“ بقدر معالجته لمواقف إنسانية عديدة.

وعن مصير شخصية الفنانة المصرية هالة فاخر في المسلسل، قال إنها ستظل تقدم دورها وهي على ”كرسي متحرك“، مؤكدًا أن ما تم تداوله بأنها ستُشفى أو تموت عارٍ تمامًا من الصحة.

ومسلسل ”كلبش3“ من بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.