”كلاسيكيات“.. أول فريق غنائي مصري يغني ”الأكابيللا“ (فيديو إرم)

ظهر غناء ”الأكابيللا“، وهو نوع جديد من الفن، في الفترة الأخيرة بمصر، وهو يدمج بين الغناء الشعبي والأوبرالي، ويؤكد أن التطور والتجدد لا يقتصران على العلوم فقط، وإنما يطولان الفن أيضًا.

وقالت رئيسة مؤسسة فريق ”كلاسيكيات“ المصري، الدكتورة داليا إيهاب، إن فن ”الأكابيللا“ نشأ في إيطاليا بالكنائس عندما صدر قرار عدم استخدام الآلات الموسيقية أثناء الصلوات، حيث بدأ كل كاهن أو راهب في الكنيسة باستخدام صوته بدلًا من الآلة الموسيقية، فأصبح هناك فرقة موسيقية عن طريق الأصوات دون الآلات.

وأضافت الدكتورة داليا إيهاب في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أن أول فرقة ظهرت لتقدم هذا النوع في الوطن العربي، كانت تحمل اسم ”كورال فيحاء“ في لبنان، مشيرة إلى أنهم بدأوا في مصر من خلال تقديم الأغاني الشعبية بطريقتهم الخاصة، وتقديم بعض الأغاني التي تعبر عن قضايا المجتمع.

وتابعت عضو الفريق، مضيفة الطيران دينا عبدالحميد، أنه لا يوجد مايسترو في الفريق، ولكن زميلتهم داليا هي التي تقوم بدور القائد والتنسيق بين كل عضو، وكل شخص يمثل آلة موسيقية يلتزم بدوره في النوته من خلال عمل بروفات والتنسيق.

وقال محمد رجائي، أحد أعضاء الفريق أيضًا، إن كل أعضاء الفريق يمثلون أوركسترا غنائي من خلال الصوت الذي يقدمه الفريق، لافتًا إلى أن الأصوات البشرية تنقسم إلى 4 أنواع، هي: ”الباص والتينور“ وهما أصوات ذكورية، والألتو والسوبرانو وهما أصوات نسائية.