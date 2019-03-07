أشهر متحولة جنسياً في مصر.. عائلة ملك الكاشف تكشف أسباب القبض عليها

كشفت أسرة الفتاة المصرية المتحولة جنسيًا ملك الكاشف أسباب القبض عليها، الأربعاء، في الوقت الذي نقلت فيه مواقع محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أنّ توقيف الكاشف يرجع لكونها تعارض التعديلات الدستورية التي يعكف البرلمان المصري على مناقشتها حاليًا.

وقال أحد أفراد عائلة الكاشف في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن سبب القبض على ملك يرجع لأسباب عائلية وشخصية ولا علاقة لها بالسياسة أو ما جرى ترديده بأنها معارضة للتعديلات الدستورية.

وأشار إلى أن ملك كانت غائبة عن المنزل منذ فترة طويلة، وأن القوة الأمنية حضرت إلى منزل الأسرة وأخبرت الفتاة المتحولة (بالاتفاق مع أهلها) أن والدتها تحتضر ولابد أن تحضر للمنزل، وفور وصولها جرى القبض عليها.

ولفت إلى أن ملابسات الواقعة برمتها عائلية ولا يريد الكشف عن تفاصيلها، لكنه نفى أن يكون لعملية القبض أية علاقة بالأمور السياسية.

وعما تردد بشأن تخوفات من إيداعها في سجن رجالي كون السلطات المصرية لم تغير نوعها في البطاقة الشخصية ولا يزال الاسم ”مالك“ (ذكر)، أشار قريب الفتاة إلى أن الداخلية المصرية تعرف ملابسات ما جرى وأنه تم إيداع الفتاة المتحولة في حبس انفرادي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأوضح أن كل ما جرى تناقله خلال الساعات الماضية عبر صفحات ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين غير حقيقي على الإطلاق، وأن الجماعة حاولت استغلال أزمة الفتاة لصالح أهدافها المعادية للنظام المصري.

وتردد اسم ملك الكاشف خلال الساعات الأخيرة بشكل مكثف عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بعد جدل أثارته قبل عامين، حينما قرر الشاب ”مالك“ أن يصبح ”ملك“ بعد أن تحول جنسيًا.