ماذا قالت أحلام عن أول حفل تحييه للعائلات في السعودية؟ (صورة)

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلها الغنائي الأول للعائلات بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، إذ طالبت جمهورها باختيار الأغاني التي ستقدمها.
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تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلها الغنائي الأول للعائلات بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، ووجهت بهذه المناسبة رسالة لجمهورها في السعودية، طالبت فيه باختيار الأغاني التي ستقدمها. . برأيك ما أفضل الأغاني التي تحبها للفنانة أحلام وتريد أن تغنيها في الحفل؟ . . #إرم_نيوز #أحلام #الإمارات #غناء #فن #مشاهير #نجوم_الفن #السعودية #حفل #رياض_العز #ksa#saudiarabia @ahlamalshamsi
وقالت أحلام عبر صفحتها الرسمية بـ“إنستغرام“: ”سيداتي سادتي، اختاروا أغاني حفلي الجماهيري الأول للعائلات في رياض العز بالسعودية، بتاريخ 21 مارس 2019، أنتظركم جمهوري“.
وأوضحت أن الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.
هذا وتكثف المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، من نشاطها الفني، إذ احتضنت عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية والفنية على مدار الأشهر الماضية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة والذي احتضنته محافظة العلا، كما تستضيف مغنيين عربًا وعالميين؛ لإحياء حفلات في العاصمة السعودية الرياض.
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اتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعوديه وحفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز #السعوديه بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري???????????? #سيداتي #سادتي أختاروا أغاني حفلي الجماهيري الاول للعائلات في رياض العز #السعوديه بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهوري????????????