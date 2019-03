ماذا قالت أحلام عن أول حفل تحييه للعائلات في السعودية؟ (صورة)

View this post on Instagram

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلها الغنائي الأول للعائلات بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، ووجهت بهذه المناسبة رسالة لجمهورها في السعودية، طالبت فيه باختيار الأغاني التي ستقدمها. . برأيك ما أفضل الأغاني التي تحبها للفنانة أحلام وتريد أن تغنيها في الحفل؟ . . #إرم_نيوز #أحلام #الإمارات #غناء #فن #مشاهير #نجوم_الفن #السعودية #حفل #رياض_العز #ksa#saudiarabia @ahlamalshamsi