وفاة الممثل المغربي عزيز موهوب بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأحد، الممثل المغربي ”عزيز موهوب“ عن سن يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث سيوارى جثمانه الثرى غدًا الإثنين بمقبرة حي الرياض بالرباط.

وعزيز موهوب من مواليد مدينة مراكش في 2 مارس 1939، وتخرج من معهد التمثيل في 1962، ويعد أحد أبرز نجوم الفن ببلاده.

وعرف الجمهور المغربي ”موهوب“ من خلال أدواره العديدة في المسلسلات التلفزيونية، مثل ”الثمن“ و“من دار لدار“ و“شجرة الزاوية“، واشتهر على نحو الخصوص بدور الرجل الثري.

كما أنه من مؤسسي فرقة المسرح الوطني، إلى جانب النجمين محمد الجم ونزهة الركراكي، وله معها العديد من المسرحيات، أشهرها ”وجوه الخير“ و“قدام الربح“ و“ساعة مبروكة“، و“جار“.