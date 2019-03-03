الأردنيون يشيعون الفنان نبيل المشيني إلى مثواه الأخير (صور وفيديو)

شيع مئات الأردنيين، يوم الأحد، جثمان الفنان الراحل نبيل المشيني، المشهور بشخصية ”أبو عواد“، بعد أن وافته المنية، أمس السبت، عن 80 عامًا.

وتقدم المشيعين وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان، ونقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والفنانات.

ووري جثمان المشيني الثرى في مقبرة ”أم الحيران“، شرقي العاصمة الأردنية عمان.

تشييع جثمان الفنان الأردني الراحل نبيل المشيني إلى مثواه الأخير تشييع جثمان الفنان الأردني الراحل نبيل المشيني إلى مثواه الأخير Posted by ‎Roya – رؤيا‎ on Sunday, March 3, 2019

وكان للمشيني دور كبير في رسم الابتسامة على وجوه الأردنيين، من خلال أشهر مسلسلاته الكوميدية ”حارة أبو عواد“، وقد عرف كأب روحي للدراما الأردنية من خلال أعماله التاريخية أيضًا.

ولد الراحل عام 1939 بمدينة القدس، وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية.