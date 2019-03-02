وفاة الفنان نبيل المشيني.. من هو ”أبوعواد“ الأب الشرعي للدراما الأردنية؟

توفي اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، الفنان الأردني نبيل المشيني، المشهور بشخصية ”أبو عواد“ في المسلسل المحلي ”حارة أبو عواد“، عن عمر ناهز 80 عامًا.

عرف المشيني، كأب شرعي للدراما الأردنية من خلال أعماله التاريخيّة، وبرع في شخصيّة ”أبو عواد“ الكوميدية، وقد عرفه وأحبه الجمهور باسم ”أبوعواد“، رغم أدواره العديدة في التراجيديا كما في الكوميديا.

استطاع بسحره الخاص أن ينتزع الابتسامة عنوة من الوجوه الأردنية الموصوفة بالتجهّم، فاستحوذ على حبهم واهتمامهم ابتداء من حقبة السبعينيات من القرن الماضي، خصوصًا بأعماله الاجتماعية الكوميدية التي كانت متنفسًا للفئات الشعبية الواسعة.

ظل الفنان طوال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، متربعًا على عرش الكوميديا الأردنية، رافقته كوكبة من الممثلين الذين شاركوه في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأردني ذائع الصيت ”حارة أبوعواد“، الذي عالج من خلاله المشاكل الاجتماعية بقليل من السخرية وفن الإضحاك.

ولد المشيني عام 1939 بمدينة القدس، حيث انتقلت إليها عائلته من مدينة السلط الأردنية، بحكم عمل الوالد في الإذاعة الأردنية التي تأسست في الضفة الغربية بعد الوحدة، وربما كان لعمل والده الراحل إسحق المشيني الأثر الأكبر في انخراط نبيل وإخوته في الوسط الإعلامي والفني مبكرًا.

اختار طريقه إلى التمثيل التلفزيوني عبر مرور امتاز بالنجاح، مرّ بداية في حقول العمل الإذاعي، حيث بدأ عمله معدًا للبرامج في تلفزيوني الكويت والأردن، استند في ذلك إلى شهادته الأولى، حيث يحمل دبلومًا في اللغة العربية، كما عمل في المسرح الذي ظل مشدودًا إليه بانتماء قوي، وقد أسس مسرح أسامة المشيني في عمان، التابع لوزارة الثقافة والذي يعود تاريخه إلى عام 1973.

برز مبكرًا مع نخبة من الفنانين الأردنيين، منهم: محمود أبوغريب، روحي الصفدي، وعادل عفانة في بطولة المسلسل التاريخي ”المفسدون في الأرض“، وهو مسلسل عربي تم إنتاجه بمشاركة فنانين من مصر، منهم: عفاف شعيب وليلى طاهر وأحمد ماهر وفاروق الفيشاوي، وممثلين من لبنان وسوريا وليبيا والعراق.

شغل المشيني موقع رئيس نقابة الفنانين، وعين في مجلس الأعيان عام 2003، وقدم العديد من المسلسلات مؤخرًا حول موضوع الإرهاب والتطرف الديني، هذا بالإضافة إلى مشاركته بالتمثيل في قائمة أعماله الفنية والمسرحية الطويلة، مثل: ”وضحا وابن عجلان“ و“الملح الأسود“ و“المرابطون والأندلس“ و“دعاة على أبواب جهنم“، وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية، مثل المسرحية الكوميدية ”قربة مخزوقة“، والمسرحية الكوميدية ”آه يا دسكي“.