بعد ظهور المرض عليها.. أصالة تعلق على تغريدة لإليسا فماذا قالت لها؟

علّقت الفنانة السورية أصالة نصري على تغريدة النجمة اللبنانية أليسا صباح اليوم، عندما وجهت التهاني لمتابعيها بمناسبة يوم أُحد، ودعتهم أن يتحضروا للصوم.

وقالت أصالة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ إنّ إليسا واحدة من الفنّانات القلائل التي يعجب المتابعون بفكرها بالإضافة إلى فنّها.

إليسا وحده من الفنّانات القلائل الّلي لازم تحبّ فكرها بالإضافة لفنّها???? الله يعافيها ويشفيها ????????وتضلّ بيننا ومعنا متل ماهيّي نجمه محبوبه وكبيره???????? #إليسا https://t.co/7O6m3PXOFG — Assala (@AssalaOfficial) March 3, 2019

وبعدما أثارت قبل ساعات قلق متابعيها، بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها اليمنى، غردت إليسا عبر ”تويتر“، قائلة: ”يوم أحد مرفع مبارك عالجميع، تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير“.

في الأثناء شاركت أصالة تغريدة أليسا وكتبت: ”إليسا واحدة من الفنّانات القلائل الّلي لازم تحبّ فكرها بالإضافة لفنّها، الله يعافيها ويشفيها، وتضلّ بيننا ومعنا متل ماهيّي نجمة محبوبة وكبيرة، إليسا“.

يوم أحد مرفع مبارك عالجميع. تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير ???????? — Elissa (@elissakh) March 3, 2019

وعقب تغريدة أصالة انهالت تعليقات المتابعين التي أشادت بالفنانتين، خاصة موقف أصالة، حيث كتب أحدهم: ”قلبك طيب يا أصالة“، فيما كتب أحد معجبي أليسا: ”شكرًا أصالة على هالكلمات الرائعة بحق فنانتنا أليسا“.

وكانت أليسا نشرت صورة أمس، في منزلها وبرفقتها إحدى صديقاتها، حيث بدت ويدها ”منتفخة“، بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها اليمنى في بروكسل قبل نحو أسبوع، وبدا أنها لم تتخلص كليًا من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

يُشار إلى أن إليسا تقوم بمجهود قوي لحثّ النساء على الخضوع لفحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ لأن العلاج يكون مجديًا ويساعد في القضاء عليه في المراحل الأولى، علمًا بأن إليسا شُفيت من هذا المرض، وتحدّثت عن معاناتها معه من خلال كليب ”إلى كل اللي بيحبوني“ الذي صوّرته تحت إدارة المخرجة إنجي الجمال.