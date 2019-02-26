أصالة تلغي متابعتها للفنانة أنغام على ”إنستغرام“.. لهذا السبب

يبدو أن الخلافات بين الفنانتين، المصرية أنغام والسورية أصالة نصري، في طريقها للاشتعال خلال الفترة المقبلة، بعدما تزوجت الأولى من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، المتزوج في الأساس من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.

وفي الساعات الماضية، حذفت أصالة، أنغام، من قائمة متابعيها عبر ”انستغرام“، وهو ما ردت عليه الأخيرة، بحذفها أيضًا، لتبدأ بينهما ”قطيعة“ على السوشال ميديا قد تتطور إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، رغم علاقتهما الوطيدة منذ سنوات.

وكانت أصالة بادرت بالهجوم ”غير المباشر“ على أنغام عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“، عندما وجهت رسالة يبدو أنها جاءت تزامنًا مع قرار حذفها لأنغام عبر موقع ”انستغرام“ قالت فيها: ”الفن إن لم ينقِ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه“.

الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة ، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر ، فلا قيمة له ولا لصاحبه . — Assala (@AssalaOfficial) February 25, 2019

وبدأت القصة بتسريب خبر زواج أنغام السري من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي انفردت ”إرم نيوز“ بتفاصيله في وقت سابق.

واشترطت أنغام على إبراهيم، تطليق زوجته الأولى، قبل الإعلان بشكل رسمي عن زواجهما، إلا أن الأخيرة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها للطلاق منه، فور علمها بالخبر.

يذكر أن أنغام علّقت عبر حسابها الشخصي على تسريب رسالتها الغرامية لزوجها، في عيد ميلاده الموافق 9 فبراير الجاري، قائلة: ”لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي“.

وتابعت: ”واليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد حالة خاصة جدًا وشكرًا مرة تانية للحرامي“.