الفنان الكويتي حسن البلام يعقد قرانه

عقد الفنان الكويتي حسن البلام قرانه بحضور عدد محدود من أصدقائه ومحبيه.

ونشر الدكتور حبيب غلوم على حسابه على إنستغرام نبأ عقد قران البلام قائلًا: ”نبارك للصديق العزيز الفنان #حسن_البلام عقد القران ونتمنى لهما الخير والسعادة وراحة البال يارب العرش العظيم“.

وهنأ الفنان فهد البناي البلام بالزواج ونشر صورة تجمعهما: ”ألف مبروك أبو علي.. ما أجمل أن أكون شاهدًا على زواجك.. أبو علي ألف مبروك ربنا يتمم عليك ويرزقك الذرية الصالحة يا رب.. زواج حسن البلام.. الحجي حتى بهاللخظات قطات وضحك لييييش؟”.

كما نشر الفنان الدكتور طارق علي على حسابه على تويتر قائلًا: ”مبروك لأخوي الفنان #حسن_البلام على عقد قرانه على كريمة أحدى الأسر الكريمة والله يوفقه بزواجه ويرزقه الذرية الصالحه“.