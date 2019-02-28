رامي مالك يتحدى ”جيمس بوند“‎ بعد فوزه بالأوسكار

قررت شركة ”أيون برودكشن“ الأمريكية، المنتجة لأفلام ”جيمس بوند“، ترشيح الممثل الأمريكي المصري الأصل، رامي مالك، الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2019، للعب دور رئيس في الفيلم رقم 25 من أفلام العميل السري الشهير.

ووفق ما تداوله إعلام أمريكي، فإن الشركة دخلت في مفاوضات نهائية مع ”رامي“، لتحديد مواعيد يمكنه التفرغ خلالها لتصوير دور الشرير في الفيلم الجديد، أمام جيمس بوند، الذي يقوم بدوره الممثل الإنجليزي دانيال كريج.

ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه ”رامي“، حاليًا بتصوير الجزء الأخير من سلسلة أفلام ”الشرطي الآلي“، والذي من المنتظر أن يعرض في وقت لاحق العام الجاري، بعد الانتهاء منه.

أما فيلم ”جيمس بوند“ الجديد، فقد حددت الشركة المنتجة موعد عرضه في 8 نيسان/ أبريل 2020.

ويوم الإثنين، فاز رامي مالك، بأوسكار أحسن ممثل، عن دور المطرب الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية، فريدي ميركوري، في فيلم ”الملحمة البوهيمية“ (Bohemian Rhapsody).

و“جيمس بوند“، شخصية خيالية ابتكرها الروائي الإنجليزي ”إيان فليمنغ“، العام 1953.