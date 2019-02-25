شاهد كيف احتفلت شيماء العيدي بالعيد الوطني للكويت

شاركت الشابة الكويتية شيماء العيدي الملقبة بـ ”محاربة السرطان“ في الاحتفالات الوطنية، التي تشهدها البلاد، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه بشوارع ومعالم بارزة في الكويت، بعد ارتدائها لعباءة حملت ألوان العلم الكويتي.

واحتفت العيدي التي عرفت بمقاومتها لمرض السرطان، منذ أكثر من عامين، بطريقتها الخاصة بالمقطع المصور الذي بثته تحت عبارة: ”الدار اللي ربتني“، قائلةً: ”أنا بنت الديرة بكل ألوانها، أنا بنت الكويت“، مضيفة في تغريدة: ”آنــــا شطـــلع بــليّـــاهــا اهــي دمــــي اهــي أرضــــي اهــي الــّدار اللـــي ربّتـــــني“.

وجاء احتفال الشابة المعروفة بـ ”سفيرة العمل الإنساني للشباب العربي“، بمناسبة الأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد، وهما العيد الوطني الـ 58، وعيد التحرير الـ 28، تزامنًا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى.

وأصيبت شيماء، وهي معلمة للغة الإنجليزية، بالسرطان قبل أكثر من عامين، وتتلقى علاجها في بريطانيا، بعد أن رفضت مستشفيات أمريكية علاجها؛ نظرًا لتأخر حالتها واشتداد المرض عليها، وعرفت من بين النساء اللواتي حوَلن محنتهن إلى منحة للآخرين، بتأسيسها أول موقع للتبرع بالخلايا الجذعية لعلاج السرطان عند الأطفال.