الكشف عن ملابسات حريق التهم 15 مركبة بمرآب حجز بالكويت

كشفت الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الداخلية في دولة الكويت، أن سبب الحريق الذي اندلع في مرآب حجز المركبات في الفروانية تماس كهربائي بإحدى المركبات، وامتدت ألسنة اللهب منها لتلتهم 15 مركبة أخرى.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن بيان الداخلية أكد أن ”كراج“ الحجز مؤمن عليه وعلى محتوياته، وأن الشركة القائمة على الكراج ستقوم بتعويض أصحاب المركبات المتضررة بشكل كامل بعد حصر ومعرفة ملاك المركبات.

وجاء في البيان، أن الحريق أتى على 12 مركبة كليًا، و3 مركبات بحروق جزئية، من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتمكن رجال الأمن، أمس الأحد، من السيطرة على الحريق الذي التهم 15 مركبة، والحيلولة دون وصوله إلى مئات المركبات المحجوزة داخل الكراج.

وتعاقب وزارة الداخلية أصحاب السيارات المخالفة، بحجزها في حال ارتكابهم مخالفات مرورية، كالقيادة من دون رخصة، أو القيادة برعونة وإهمال، ومخالفة قوانين الطرق أو ارتكاب أصحابها أفعالًا منافية للآداب داخلها، وغيرها من المخالفات.