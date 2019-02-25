أول رد من أنغام على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم (فيديو)

حسمت الفنانة المصرية أنغام الجدل نهائيًا، حول ما يتم تداوله عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك من خلال تأكيدها للخبر بشكل مباشر.

ووجه أحد المذيعين سؤالًا لأنغام، قائلا: ”في كلام منتشر حق وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لموضوع الزواج“، فسريعًا ماردت عليه أنغام معلقة: ”الله يبارك فيك حلو كده“.

ويأتي ذلك، تأكيدًا لما كشفته مصادر خاصة لـ“إرم نيوز“، بأن النجمة الغنائية أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في عدد من أغاني ألبومها الأخير.

وقالت المصادر إن ”زوجة الموزع أحمد إبراهيم توجد في حالة انهيار شديد، ونقلت إلى المستشفى بعد علمها بزواجه من أنغام التي تكفلت شخصيًا بإخبارها به“.

وأوضحت أن زواج أنغام الجديد تم -وفق نفس المصادر- بنفس الطريقة التي تزوجت بها من النجم أحمد عز منذ عدة سنوات، أي عن طريق مأذون ولكن دون علم أحد.