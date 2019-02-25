حسين فهمي يغضب المغاربة بهذا التصريح (فيديو)

آثار تصريح للنجم المصري حسين فهمي غضب العديد من المتصفحين المغاربة ، بسبب الطريقة التي تحدث بها عن تصوير الانتاجات السينمائية العالمية في المغرب بدل مصر.

حيث قال في برنامج ”صاحبة السعادة“ الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن المليارات ”ترمى“ في المغرب ، في انتاجات سينمائية مصر أولى بها “ لان إحنا السينما إحنا الأساس“ حسب تعبيره.

و اعتبر الكثير من المتصفحين أن تصريح الممثل الذي حظي بعدة تكريمات بالمغرب ، احتوى على نبرة تنم عن ”حسد“ ، بل ذهب بعضهم إلى حد كتابة آيات قرآنية وأدعية لرد الحسد.

وحاول آخرون شرح ظاهرة توجه الانتاجات السينمائية إلى المغرب ، بتوفر المملكة على استوديوهات طبيعية وإضاءة مميزة ، مثل مدينة ورززات في الجنوب ومناطق أخرى ، كما أن المملكة ركزت على توفير كل الإمكانيات و الوسائل المادية و الفنية ، لتشجيع المنتجين السينمائيين الأجانب، كالتخفيضات المالية وتكوين عنصر بشري مؤهل في الصناعات السينمائية.

أما بعض المدونين فاعتبروا أن ما قاله النجم المصري ، لا يحمل أية إساءة للمغرب.