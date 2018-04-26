حسين فهمي يتحدث عن الاعتزال.. ماذا قال عن نجلاء فتحي؟ 

رفض الفنان المصري حسين فهمي فكرة اعتزال الفنان لعمله، مشيرًا إلى أن الفنان يجب عليه أن يقدم كل ما هو جديد، خاصة إذا كان قادرًا على العطاء.

وقال فهمي أثناء استضافته في “جامعة بيروت” بلبنان خلال ندوة بعنوان “قصة نجاح حسين فهمي”: “أرفض التطرق لهذا الأمر، وبالنسبة لي فالفنان يظل موجودًا، طالما هو قادر على تقديم الأعمال”.

وردًا على أسئلة الحضور بشأن الهجوم الذي طال الفنانة المصرية نجلاء فتحي مؤخرًا قال: “ما كتب عن نجلاء فتحي في هذا الصدد غير منصف، والإنسان الجميل يبقى جميلًا طوال عمره، ونجلاء ما زالت تشع جمالًا، والعمر مفروض علينا، ولا يحق لنا أن نتكلم بهذه الطريقة عنها”.

وعن أدواره خلال مسيرته الفنية، أعرب فهمي عن عدم اقتناعه بأدوار أداها خلال مسيرته الفنية، قائلًا” هناك أدوار لم أنجح فيها، وهذه ناحية يجب إثارتها طالما نحن نتحدث عن قصة النجاح، فالفشل ينبهنا ويحفزنا إلى النجاح والتقدم إلى الأمام”.

وكان ظهور الفنانة نجلاء فتحي مؤخرًا، قد تسبب في اندلاع هجوم عنيف عليها من الكاتبة الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها في “فيسبوك” حيث طالبت نجلاء فتحي بعدم الظهور مرة أخرى للحفاظ على صورتها الجميلة، خلال فترة شبابها في أذهان محبيها، الأمر الذي أثار موجة من الغضب ضد فجر السعيد.

وتحدث فهمي عن دوره في فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”، واصفًا عمله أثناء التصوير بأنه كان “منفعل بشدة”، الأمر الذي دعا مخرج الفيلم إلى تهدئته أكثر من مرة.

وعن تأثر الفنان بموقفه السياسي، قال إن الموقف السياسي لاينقص من نجومية الفنان بل إن الفنان عليه إبداء الرأي في كافة القضايا”، في الوقت الذي طالب فيه شباب الجامعة بالاطلاع والقراءة، والذهاب للمكتبات والإلمام بكل الأمور قائلًا “حتى اليوم أقرأ الكتب، وأزور المتاحف”.

وفي رده عن سؤال حول بكائه، قال “أبكي عندما أرى أطفالًا مشردين على شاشة التلفاز، فهذا الأمر يضايقني جدًّا، خاصة في عالمنا العربي، فهؤلاء يجب أن يكون لهم حياة كريمة، ولا ذنب لهم بما يحصل من حروب سياسية في بلادهم”.

واختتم حسين فهمي حديثه الموجه للشباب “لاتخافوا من الفشل، ولا نجاح إلا بعد فشل، ولابد من التحليق بالأفكار، والإبقاء على التواضع، وعدم النظر لمن حولك، ولابد أن يكون كل شخص مختلفًا عن الآخر، ويفكر خارج الصندوق، ولا يسير بالأفكار القديمة، والأهم ألّا يقلد أحدًا”.