مجدي كامل: أزمة الفن المصري في الكتابة والإنتاج.. والحل ”بيد الدولة“ (فيديو إرم)

قال الفنان المصري مجدي كامل، إنّ أزمة القطاع الفني في البلاد ترجع إلى ”مشكلة في الكتابة والإنتاج“، معتبرًا أن الحل بيد الدولة التي دعاها إلى ضرورة إحياء دور مدينة الإنتاج الإعلامي مرة أخرى.

وأشار كامل في لقاء مع ”إرم نيوز“، إلى أنّ ”الدولة مطالبة بالدخول في الإنتاج السينمائي وليس الدرامي فقط حتى تعود الريادة مرة أخرى للفن المصري الذي يشهد تراجعًا“.

وعن غيابه عن الساحة الفنيّة خلال الفترة الأخيرة، قال ”كامل“، إنّه يقبل بالأعمال الفنيّة التي تثير إعجابه، والتي قال إنها يجب أن ”تحترم إمكانياته وتحترم الجمهور وتشبع رغباته“.

وأضاف أن الجزء الثاني من مسلسل ”البيت الكبير“ سيتم عرضه على التلفزيون المصري بدءًا من 25 فبراير الجاري، لافتًا إلى أنه لا يشارك في السباق الرمضاني المرتقب 2019.

وبدأ مجدي كامل انطلاقته عام 1992، وشارك في العديد من الأفلام منها ”ظرف طارق، عن العشق والهوى، مهمة صعبة، بوحة، الحياة منتهى اللذة، حرب إيطاليا، حبك نار، التجربة الدنماركية“.