“مسافة أمان” أول مسلسل سوري يتناول الحياة بعد الحرب (صور)

عقد نجوم وصناع مسلسل “مسافة أمان” مؤتمرًا صحافيًّا للإعلان عن العمل الذي سينطلق تصويره خلال أيام قليلة في دمشق.

وضمّ المؤتمر كلًّا من الدكتورة رانيا جبان المديرة الفنية في شركة إيمار الشام المنتجة للعمل، وديانا جبور المديرة التنفيذية، ومخرج العمل الليث حجو، والنجوم كاريس بشار وقيس الشيخ نجيب وكرم شعراني وحسين عباس وسوسن أبو عفار.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن انضمام النجمة سلافة معمار إلى قائمة أبطاله، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين السوريين لم يتم الاعلان عن أسمائهم بعد. وأوضح المخرج الليث حجو أن هذا العمل يتحدث عن يوميات الإنسان بعد الحرب، ويتناول موضوعات الحب والحياة والاجتهاد والآمال، وأن الشرط الفني متوافر من قبل الشركة المنتجة.

وأضاف أنه يسعى إلى الإخلاص للنص، وصناعة مادة تحترم عقل المشاهد دون أن تغريه المنافسة مع أعمال أخرى.

كما تحدث الفنان قيس الشيخ نجيب -الذي يشكل هذا العمل عودة له للعمل في الدراما السورية داخل سوريا، بعد غيابه عن التصوير في سوريا خلال سنوات الأزمة- مبينًا أن سبب غيابه كان لعدم توافر عرض مناسب، وأحيانًا لوجود إشكالياتٍ ما في العمل. معربًا عن سعادته للعودة إلى التصوير داخل سوريا. ومضيفًا أن الشخصية جذبته كثيرًا وحفّزته، إضافة إلى أهمية التعاون مع المخرج الليث حجو والظرف الإنتاجي الجيد الذي توفره الشركة المنتجة.

وأوضحت النجمة كاريس بشار أنها سعيدة بالشخصية التي ستقدمها، وبروح التعاون بين الفريق. مضيفة أن ما يغريها في أي شخصية هو تركيبة الشخصية، وبعدها النفسي والإنساني.

وبينت ديانا جبور المديرة التنفيذية للشركة المنتجة، أن العمل يتناول العلاقات الإنسانية، وسَعْي الأشخاص إلى تجنب الكثير من الأزمات الحياتية بعد انتهاء الحرب. مضيفة أن الموضوع محفّز جدًّا للعمل ولتقديم فن حقيقي.

وأشارت الدكتورة رانيا جبان المديرة الفنية للشركة المنتجة أن “مسافة أمان” سيحمل مفاجآت عديدة لم يتم الإعلان عنها بعد، وأن الشرط الفني والنص هما أساس الاختيار للمضي في العمل، الذي سيضمّ نجومًا كثيرين سيقدمون شخصياته ضمن ظروف وأحداث خاصة يفرضها منطق مسافة الأمان.

يشار إلى أن “مسافة أمان” سلسلة درامية اجتماعية ذات طابع تشويقي مؤلفة من 30 حلقة تلفزيونية تتناول حكايات مختلفة لشخصيات تتجنب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجل نحو حب هنا وفعل فرحٍ هناك. والهرب نحو المجهول أملًا بالخلاص.

ويركز العمل على مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، حيث ينشغل الجميع بخلق مسافة أمان تجاه الخطر، وهو من تأليف إيمان السعيد وسيكون جاهزًا للعرض في شهر رمضان المقبل.