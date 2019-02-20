أمير طعيمة يكشف تفاصيل عقده مع هيئة الترفيه السعودية (فيديو إرم)

كشف الكاتب والشاعر المصري، أمير طعيمة، تفاصيل عقده مع هيئة الترفيه السعودية بمشاركة الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي تضمن إقامة أعمال مشتركة من تأليفهما وكتابتهما، موضحًا أهمية إبرام مثل هذه الاتفاقيات لما لها من تأثير إيجابي على نشر الفن والثقافة المصرية.

وقال، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“: إن الاتفاق بين مصر والسعودية ينص على إقامة حفلات وأعمال فنية تعرض أولًا في السعودية ثم مصر، متمنيًا أن تعقد مثل هذه الاتفاقيات بين جميع الدول العربية.

من جانب آخر، أعرب طعيمة عن سعادته لنجاح ألبوم الفنان محمد حماقي، وخاصة أغنية ”عالم البداية“ والتي تعرض مصير الحب الأول الذي لم يكتمل.

وكشف أمير طعيمة عن أبرز الأعمال التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها ألبوم الفنانة أنغام، وفيلم ”الممر“ مع المخرج شريف عرفة.