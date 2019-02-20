أنغام والزواج السري.. ”كلاكيت ثاني مرة“

فتح زواج الفنانة المصرية أنغام السري للمرة الثانية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم باب الجدل، حول إصرارها على مفاجأة جمهورها، أو صدمته، خاصة بعد ظن الجميع أن زواجها السابق بنفس الطريقة من الفنان أحمد عز، ربما يكون درسًا لها في علاقتها بالجمهور، الذي يشعر في بعض الأحيان بامتلاكه لفنانه المفضل، وحقه في معرفة تفاصيل حياته.

وعادت الفنانة والمطربة المصرية للزواج غير المعلن مرة أخرى، لكن هذه المرة تم كشف الأمر خلال أسابيع فقط، فربما تيقنت الفنانة والمطربة المصرية أن الزواج سيظل بعيدًا عن الإعلام والإعلان لسنوات مثلما حدث مسبقًا في زواجها من أحمد عز.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر وثيقة الصلة بأنغام، في ظل تجاهل الأخيرة للأمر إتمام الزواج ليلة رأس السنة، والسفر مع زوجها إلى باريس في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وسفر زوجها معها إلى الكويت لإحياء حفل هناك، وشرطت أنغام على زوجها تطليق زوجته الأولى التي تنتمي لعائلة كبيرة، لرغبتها في الظهور معه داخل الوسط الفني كزوجة أولى، وليست ثانية.

وبينما تزوجت أنغام من أحمد عز في نفس شهر ميلاده ”يوليو ”، حيث تزوجا في 29 تموز/يوليو 2011، إلا أنه تم الانفصال رسميًا في شهر ميلادها ”يناير“، لينفصلا في 8 كانون الثاني/يناير 2012، ثم يتم اكتشاف الزواج عام 2014، لتتزوج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم في شهر ميلادها ”يناير“، عبر مأذون دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية.

وبعيدًا عن مكانتها الفنية لدى جمهورها في العالم العربي، إلا أن زواج أنغام السري غير المعلن، أصبح بوابة الصدمة لجمهورها بين الحين والآخر، خاصة أنه برغم ما نشر خلال الساعات الماضية عن الزواج الأخير، لم تخرج أنغام لجمهورها لتوضيح الأمر، حيث خلت صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي من أي تعليقات في هذا الصدد، لتقتصر فقط على الترويج لألبومها الجديد، وكان آخرها تشويق جمهورها أمس الاثنين ببرومو أغنية في الألبوم.

والفنانة المصرية أنغام محمد علي سليمان، هي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم، بدأت مسيرتها الغنائية وهي صغيرة عام 1987، حيث قدمت بعض الأغاني التراثية وقتها، وقدمت نحو 22 ألبومًا غنائيًا حتى الآن، وولدت في محافظة الإسكندرية في 19يناير 1972.

تزوجت أنغام لأول مرة عام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال عام 2000، في حين تزوجت المرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، وانفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب طفل ”عبد الرحمن“، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السري غير المعلن من أحمد عز، ثم أحمد إبراهيم.

وفي هذا الصدد، تسعى أنغام للزواج السري، للهروب من طلب زوجها فهد الشبلي حضانة، ابنه، حيث ينص القانون المصري على أنه في حالة زواج المطلقة من رجل آخر، أو إثبات ذلك، تعود حضانة الأبناء إلى الأب مباشرة، وهنا ربما تسعى أنغام للزواج مع الاحتفاظ بحضانة ابنها ”عبدالرحمن“، في حين لديها ابن آخر ”عمر“ من الزوج الأول لها مجدي عارف.

والزوج الأخير لأنغام تعاون معها في ألبومها الأخير ”حالة خاصة جدًا“، حيث وزع لها 6 أغاني في هذا الألبوم، والمقرر طرحه يوم 21 شباط (فبراير) الجاري، ووزع العديد من الأغاني لكبار النجوم بينهم شيرين عبدالوهاب ونانسي عجرم، وأصالة وإليسا ومحمد حماقي وتامر حسني.