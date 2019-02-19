تفاصيل جديدة حول زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

كشفت مصادر خاصة، تفاصيل جديدة حول الزواج السري للفنانة المصرية أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي جاء بمثابة مفاجأة لجمهورها والوسط الفني، خاصة بعد زواجها مسبقًا بشكل سري من الفنان أحمد عز.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“ إن ”أنغام اشترطت على الموزع الموسيقى، تطليق زوجته كي تظهر معه في الوسط الفني، زوجة وحيدة وليس زوجة ثانية“، مضيفة أن ”أنغام تكبر زوجها بـ11 عامًا، إذ تبلغ من العمر 47 عامًا وهو 36عامًاً“.

وأوضحت المصادر أن ”الزواج تم بشكل رسمي وسري في ليلة رأس السنة الماضية“، مبينة أن ”الزوجين أدَّيا العمرة عقب الزواج، من ثم ظهرا بأحد المولات الشهيرة في فرنسا بتاريخ الـ 19 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو يوم عيد ميلاد أنغام إذ احتفلا سويًّا بهذه المناسبة، على أن يتوجها معًا إلى الكويت لإحياء حفل غنائي الأربعاء“.

وتحدثت المصادر عن ”خلافات بين الموزع الموسيقي وزوجته الأولى، التي نقلت للمستشفى في حالة نفسية وصحية سيئة، بمجرد علمها بخبر زواج زوجها من أنغام“.

إلى ذلك، لم تشر أنغام إلى أيّ تفاصيل بخصوص هذا الزواج، رغم ما نشر في هذا الصدد، إذ لازالت صفحتها تنشر ”برومو“ ألبومها الجديد.

يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تعاون مع أنغام في ألبومها الأخير ”حالة خاصة جدًّا“، إذ وزع لها 6 أغانٍ في هذا الألبوم، المقرر طرحه في الـ 21 من شباط/فبراير الجاري.