فيفي عبده: لم أشرب الخمر بحياتي.. ولهذا توقفت عن الرقص (فيديو)

أكدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده أنها لم تشرب الخمر أو تلعب القمار طوال حياتها، موضحة أن بعض أصدقائها عندما يأتون للجلوس معها يتخيلون أنهم سيجدون عندها ما لذ وطاب من المشروبات الروحية، ولكنهم يتفاجؤون أنها لا تشرب على الإطلاق.

وأضافت، في مقابلة ببرنامج ”الحكاية“ مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية ”mbc“، أنها اضطرت لتعلم شرب الشيشة من زوجها بسبب فيلمها ”المزاج“ الذي كانت تقوم فيه بدور ”معلمة“، مشيرة إلى أنها كانت تضطر للرقص بالشيشة في مسرحية ”حزمني يا“، وعندما ينتهي العرض لا تضعها في فمها مجددًا.

وبيّنت أن الرقص يحقق لها المزاج نفسه الذي يتحقق للناس من شرب الخمر، لأنها تشعر معه بسعادة بالغة وتعشقه منذ طفولتها، موضحة أنها توقفت لفترة عنه بسبب قيام أحد الأشخاص بإجراء ”سحر“ لها ووضع ”أعمال“ لها في شقتها.

وكشفت عن امتلاكها حقيبة كاملة ممتلئة بـ“الأسحار“ قامت بجمعها من منزلها ولا تعلم كيف تتصرف بها، حيث نصحها البعض بإلقائها في البحر، في حين نصحها آخرون بإلقائها في مناطق متفرقة، لكنها لم تتوصل إلى حل بعد.

وأشارت إلى أن أكثر ما تكرهه في الرجل هو ”البخل“، ولا تقبل أبدًا أن يستغلها رجل ويستنزف أموالها، لذا لا ترتبط بأصحاب ”المراكز المرموقة“، مبدية استعدادها الوقوف مع زوجها إذا خسر أمواله، ولكن بمزاجها ومن دون استغلال.

وكشفت فيفي عبده أنها عاقبت أحد أزواجها بسبب جملة قالها لها عن رجل آخر ولم يكن لها ضرورة، فقامت بالانفصال عنه والزواج من الرجل الثاني، ثم انفصلت عنه وعادت لزوجها بعد عام ونصف، حتى يتعلم الدرس.