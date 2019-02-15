صالح الجسمي يكشف حقيقة هدية مريم حسين الفاخرة في ”عيد الحب“

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، حقيقة السيارة الفارهة التي تلقتها الفنانة المغربية مريم حسين، كهدية فيما يسمى ”عيد الحب“ أو ”الفالنتاين“.

وأكد الجسمي أن تلك السيارة ”تم تأجيرها من مكتب لتأجير السيارات الفارهة بالإمارات“.

وقال في مقطع فيديو له نشره على ”سناب شات“: ”السلام عليكم اليوم كتير منشنوا لي على إنستغرام وتويتر على موضوع السيارة الفاخرة اللي حصلوها بعض الناس اللي جايتهم ملفوفة بورد أحمر“.

وأضاف: ”لكن أنا بقول لهم لما تصورون ما تحطون رقم السيارة.. أبشركم كل هاي أفلام والكذب في دمهم.. هاي السيارة باسم شركة ما ابي ان أقول اسمها لتأجير السيارات الفاخرة“.

وتابع: ”لا سيارتها ولاشيء كله كذب في كذب وعيشوا وانبسطوا وما تنقهروا.. هاي الناس عايشين على الكذب“.

وكانت الفنانة العراقية من أصل مغربي والمقيمة في الإمارات، مريم حسين، أعلنت حصولها على سيارة فارهة، تلقتها كهدية بمناسبة الفالنتاين.

واستعرضت مريم سيارة فارهة من طراز ”استون مارتن فانكويس“، وهي أحدث سيارة في سلسلة سيارات DB، لكنها لم توضح من صاحب الهدية باهظة الثمن.

ونشرت الممثلة المغربية صورة عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ تظهر فيها وهي تجلس على مقدمة السيارة المحاطة بشريط أحمر كأنها هدية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”لقد وصل عيد الحب مع المفاجأة الكبرى“.