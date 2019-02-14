مريم حسين تتلقى هدية باهظة في ”الفالنتاين“ (صورة)

حصلت الفنانة العراقية من أصل مغربي والمقيمة في الإمارات، مريم حسين، على سيارة فارهة، تلقتها كهدية بمناسبة ما يسمى ”عيد الحب“ أو ”الفالنتاين“.

واستعرضت مريم سيارة فارهة من طراز ”استون مارتن فانكويس“، وهي أحدث سيارة في سلسلة سيارات DB، لكنها لم توضح من صاحب الهدية باهظة الثمن.

ونشرت الممثلة المغربية صورة عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ تظهر فيها وهي تجلس على مقدمة السيارة المحاطة بشريط أحمر كأنها هدية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”لقد وصل عيد الحب مع المفاجأة الكبرى“.

ويبدأ سعر أستون مارتن في الإمارات العربية المتحدة من 1,260,000 درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 343100 دولار أمريكي أو 1,286,600 ريال سعودي.

يذكر أن مريم حسين تزوجت من الممثل السعودي فيصل الفيصل في مايو 2016، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا، حيث سرعان ما اشتعلت الخلافات بينهما حتى وصلت إلى طلاقهما في ديسمبر من العام ذاته.

وعبّر طيف من المتابعين عن عدم تصديقهم لما أوردته مريم حسين، حيث ذهب بعضهم إلى القول إن السيارة مؤجرة، وإن الهدية مجرد فيلم سينتهي بعد يوم الحب. فيما قال آخرون إن مثل هذه المظاهر لم تعد حكرًا على أحد، وإن باستطاعة الكثيرين التباهي بها، في وقت ذهب فيه آخرون إلى القول إن مريم حسين صادقة وليس من الضروري التجريح فيها أو انتقادها.