المنتج خالد منقاح: لست بخيلًا والعمل مع حليمة بولند ”نحس“

أعرب المنتج والممثل السعودي خالد منقاح، عن أنه بات يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند، خوفًا من ”النحس“.

وقال منقاح خلال لقائي على قناة ”روتانا خليجية“، إنه مؤخرًا ”كلما حاول التعاون مع حليمة بولند تحدث مشكلة، وكأن العمل معها صار فيه شيء نحس“.

وأضاف أنه ”تعاون معها مسبقًا عدة مرات ولكن مؤخرًا أصبح يخاف بسبب كثرة المشاكل التي تحدث“، مشددًا على أنه ”ليس له ذنب بهذا النحس.. وهو مظلوم وهي أيضًا مظلومة“.

ورفض منقاح اتهامه بـ“البخل“، مؤكدًا أنه ”كريم للغاية مع أسرته ومع الفنانين“.

ونفى استغلال عمله بالإنتاج حتى يختار الدور المناسب له مثلما حدث بمسلسل ”طاش ما طاش“، لافتًا إلى أنه ”لم يدخل مجال التمثيل إلا عندما وجد إشادة بتمثيله ولا يفرض نفسه على أي عمل“.