مقطع فيديو لحليمة بولند داخل المستشفى

شعرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بألم شديد في بطنها أثناء حضورها حفل افتتاح معرض “أنا كويتي”، ما اضطرها إلى الذهاب للمستشفى بعد انتهاء الافتتاح.

وظهرت بولند وهي ترقد على سرير المستشفى، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”، معلقة بالقول: “تعبانه بطني عوار بموت.. خلصت افتتاح المعرض ورحت على المستشفى على طول بسبب عوار بطني”.

وأضافت: “شكرًا لكل اللي سأل عني.. احب اطمنكم اني بخير مجرد نزله معويه.. وان شالله اتحسن.. بحبكم”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند شاركت متابعيها على السوشال ميديا، بمقطع فيديو لها أثناء تصويرها لإعلان عن منتج للبشرة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.

وأطلت حليمة على متابعيها بالإطلالة الأكثر جرأة على الإطلاق، حيث ظهرت مرتدية “روب حمام” فقط في أحد مشاهد الإعلان، فضلًا عن تخليها عن الروب في مشاهد أخرى، وهو ما جعلها تظهر عارية الكتفين تمامًا على الشاشة.