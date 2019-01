حليمة بولند بـ “روب الحمام” في إعلان ترويجي (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . حليمة بولند بـ “روب الحمام” في إعلان ترويجي . . نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مقطع فيديو أثناء تصويرها لإعلان عن منتج للبشرة. وظهرت الإعلامية الكويتية بإطلالة تُعد الأكثر جرأة على الإطلاق، حيث كانت ترتدي “روب حمام” فقط في أحد مشاهد الإعلان، فضلًا عن تخليها عن الروب في مشاهد أخرى، ما جعلها تظهر عارية الكتفين تمامًا على الشاشة. وكعادتها، تغزلت حليمة بولند في جمالها من خلال كتابتها لتعليق على النيولوك الجديد الذي خضعت له، قائلة: “في أجمل؟..لبي الجمال والزين يا حلومة”. . . #إرم_نيوز #حليمة_بولند #سناب_شات #اعلان #اعلانات #روب_حمام #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #مشاهد #بولند #مشاهير #إعلاميين