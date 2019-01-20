حليمة بولند بـ “روب الحمام” في إعلان ترويجي (فيديو)

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مقطع فيديو أثناء تصويرها لإعلان عن منتج للبشرة.

وظهرت الإعلامية الكويتية بإطلالة تُعد الأكثر جرأة على الإطلاق، حيث كانت ترتدي “روب حمام” فقط في أحد مشاهد الإعلان، فضلًا عن تخليها عن الروب في مشاهد أخرى، ما جعلها تظهر عارية الكتفين تمامًا على الشاشة.

وكعادتها، تغزلت حليمة بولند في جمالها من خلال كتابتها لتعليق على النيولوك الجديد الذي خضعت له، قائلة: “في أجمل؟..لبي الجمال والزين يا حلومة”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد نشرها فيديو عبر حسابها في “سناب شات” خلال التقاطها صورًا تذكارية مع أطفال إسرائيليين وتقبيلهم.

وظهرت حليمة في الفيديو خلال تواجدها في أنطاليا، وهي تقف وخلفها عدد من الأطفال الذين يلتقطون صورًا معها، وسألتهم عن وطنهم فأجابوا أنهم من إسرائيل.