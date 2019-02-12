بعد ”فيديو خالد يوسف“.. منى فاروق تطل على الجمهور في مسلسل جديد

بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية التي ظهرت فيها وأحدثت ضجة واسعة خلال الأيام الأخيرة، تطل الفنانة منى فاروق على الجمهور بشكل مختلف هذه المرة، حيث تشارك في مسلسل جديد يحمل اسم ”قيد عائلي“ سيذاع على فضائية ”CBC“.

ورغم حبس منى 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية ومرورها بفترة عصيبة، على خلفية القضية التي تواجه فيها زميلتها شيما الحاج الاتهام نفسه، بعد ظهورها في الفيديو الإباحي المتداول، إلا أن الفنانة الشابة ستنتظر ردود فعل مختلفة من قبل الجمهور، عندما يتم عرض مسلسلها الجديد.

وكشفت مصادر لإرم نيوز أن منى لم تكمل تصوير دورها في المسلسل، إلا أن ذلك لن يعيق عرضه، بعدما استبدلت الشركة المنتجة شخصية منى فاروق في العمل، لتحل بدلاً منها الفنانة المصرية غفران، لاستكمال المشاهد المتبقية.

وحددت فضائية ”CBC“ يوم 2 مارس المقبل، موعدًا لعرض المسلسل، حسبما أعلن مخرج العمل تامر حمزة، في وقت سابق.

مسلسل ”قيد عائلي“ بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبدالله ودينا فؤاد ونبيل الحلفاوي وهالة فاخر وإنعام سالوسة وسيمون ونضال الشافعي وهو من إنتاج شركة فنون مصر، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل.

وينتمي العمل إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وكان يحمل اسم ”البيت الأبيض“، وقد تم تغييره قبل يوم واحد فقط من بداية التصوير، وذلك بحسب رؤية المخرج تامر حمزة وذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعدما تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرًا مع شخص تردد أنه المخرج الشهير خالد يوسف وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتين.