تعاطف مع منى فاروق بعد اعتذارها عن ”فيديو خالد يوسف“

كسبت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق تعاطف أعداد من المتبعين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو ظهرت فيه باكية وتطلب السماح والدعاء، خلال مثولها أمام المحكمة بشأن قضية المقاطع الإباحية مع خالد يوسف وزميلتها الفنانة شيماء الحاج.

وقالت منى فاروق باكية في الفيديو: ”اهلي كلهم قاطعوني واخويا اترفد من شغله وواحد كان بيحبني سابني واصحابي اتخلوا عني وحياتي ادمرت وبطلب من الناس تسامحنى وتدعيلي“.

منى فاروق : اهلى كلهم قاطعونى واخويا اترفد من شغله وواحد كان بيحبنى سابنى واصحابى اتخلوا عنى وحياتى ادمرت وبطلب من الناس تسامحنى وتدعيلى pic.twitter.com/t3qaVNT0pL — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) February 11, 2019

ووجد هذا الطلب من منى فاروق آذانًا مصغية لدى عدد من المعلقين، وكتب معلق باسم رضا السيد: ”لسه متفرج على فيديو منى فاروق وهى بتعيط وحاجة تقطع القلب والله كلنا مستورين والله وعاملين بلاوى مايعلم بيها الا ربنا لا تحتقر عاصياً ضعف أمام شهواته فقد تنام مغتراً بطاعتك بينما ينام المذنب ودمعه على خده ندماً على ما فرط في جنب الله فيقبله الله ولا يقبلك“

لسه متفرج على فيديو منى فاروق وهى بتعيط وحاجة تقطع القلب والله كلنا مستورين والله وعاملين بلاوى مايعلم بيها الا ربنا

لا تحتقر عاصياً ضعف أمام شهواته

فقد تنام مغتراً بطاعتك

بينما ينام المذنب ودمعه على خده ندماً على مافرط في جنب الله

فيقلبه الله ولا يقبلك#تعاطفا_مع_مني_فاروق — Reda Elsayed (@RedaaElsayed) February 12, 2019

وعلق مستخدم باسم ابن المغربي: ”بعيدًا عن اي حاجة ان منى فاروق مظلومة او مش مظلومة اقسم بالله انا قلبي وجعني اما شوفت الفيديو ، ربنا مايفضح حد ومايكسره ابداً وخليك فاكر ”الفرق بينك وبين حد تاني إنك لسه مستور“.